Omicidio di Charlie Kirk, l’annuncio di Trump: “Arrestato il killer, spero lo condannino a morte”

(Adnkronos) – "Penso, con un alto grado di certezza, che lo abbiamo in custodia. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro". Lo ha dichiarato in un'intervista a Fox and Friends il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito del killer dell'attivista conservatore, Charlie Kirk ucciso in un campus universitario nello Utah. ''Spero che venga condannato a morte'', ha aggiunto Trump parlando a Fox and Friends. "Kirk era un'ottima persona e non meritava questo", ha aggiunto Trump. Il sospetto killer di Kirk è stato segnalato alla polizia da "una persona a lui vicina", ha svelato Trump. "In pratica, qualcuno che gli era molto vicino lo ha denunciato. Qualcuno che gli è vicino riconosce anche una piccola inclinazione della testa, cosa che nessun altro farebbe", ha spiegato Trump. —internazionale/[email protected] (Web Info)

