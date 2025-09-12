Nikita Contini infortunato, al suo posto sarà convocato un giovane portiere

Il terzo portiere del Napoli, Nikita Contini, si è infortunato ieri in allenamento, e al suo posto sarà convocato il giovane Mathias Ferrante. Il Corriere dello Sport scrive: “L’allenamento del giovedì ha lasciato il segno su Nikita Contini, il terzo portiere, che in uno scontro di gioco ha avvertito un dolore feroce ed ha dovuto chiedere l’intervento dello staff medico. Un salto a Pineta Grande, la clinica che ospita gli infortunati del Napoli per gli accertamenti, e poi la diagnosi: “Frattura del terzo metacarpo della mano destra”. Che vuol dire starsene un po’ a casa e un po’ in tribuna, lasciando il posto in panchina al giovanissimo Ferrante (19) acquistato qualche mese fa da Novaromentin, in Serie D”.

