NewsCalcioNapoli

Napoli senza ali, ma Conte vola lo stesso

Il piano tattico tra 4-4-1-1 e 4-1-4-1

By Vincenzo Buono
0

Intanto ci sono. Lang, Neres e magari anche Elmas per esempio. Il brasiliano potrebbe andare in panchina con i viola. Ma il suo rientro va dosato.
Due alucce a sorpresa ma che al momento non fanno parte del piano A di Conte. Che al 4-3-3 non guarda ancora come prima scelta.

Factory della Comunicazione

Per fare decollare questo primo Napoli, punterà al 4-4-1-1 o 4-1-4-1 che tanto è sempre più o meno la stessa cosa.
Ma nulla accade per caso. A Conte volare è sempre piaciuto: nel suo gioco i terzini d’attacco sono fondamentali, ci ha costruito sopra squadre e fortune.
Ora deve adattarsi. E nessuno meglio di lui sa farlo.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Il Napoli di Conte è atteso al primo vero esame

News

Rotazioni, infortuni e gerarchie: Conte studia l’undici anti-Fiorentina

News

Conte alza l’asticella: il Napoli non è più una macchina in rodaggio

News

Firenze e Manchester: Conte cala gli assi per le due trasferte del Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.