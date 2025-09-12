Napoli senza ali, ma Conte vola lo stesso

Intanto ci sono. Lang, Neres e magari anche Elmas per esempio. Il brasiliano potrebbe andare in panchina con i viola. Ma il suo rientro va dosato.

Due alucce a sorpresa ma che al momento non fanno parte del piano A di Conte. Che al 4-3-3 non guarda ancora come prima scelta.

Per fare decollare questo primo Napoli, punterà al 4-4-1-1 o 4-1-4-1 che tanto è sempre più o meno la stessa cosa.

Ma nulla accade per caso. A Conte volare è sempre piaciuto: nel suo gioco i terzini d’attacco sono fondamentali, ci ha costruito sopra squadre e fortune.

Ora deve adattarsi. E nessuno meglio di lui sa farlo.

Fonte: Il Mattino