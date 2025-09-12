Napoli, Conte ritrova Anguissa: prove tattiche in vista di Firenze

Seduta pomeridiana all’insegna della tattica per il Napoli, che prepara la delicata trasferta di Firenze. Antonio Conte può finalmente contare sull’organico al completo: ieri è rientrato anche André-Frank Zambo Anguissa, reduce dagli impegni con il Camerun e dal lungo viaggio dall’Africa. Dopo un lavoro personalizzato per smaltire la fatica, da oggi il centrocampista torna pienamente a disposizione del tecnico.

Factory della Comunicazione

Il camerunese sarà uno dei punti fermi del centrocampo a quattro, insieme a Lobotka, McTominay e De Bruyne, con Politano pronto a presidiare la corsia destra. In attacco prosegue il ballottaggio tra Lucca e Hojlund: il centravanti italiano resta in vantaggio per una maglia da titolare, mentre il danese, appena arrivato, dovrebbe partire dalla panchina.

Infortunio per Contini

Non tutte le notizie sono positive: Nikita Contini ha riportato la frattura del terzo metacarpo della mano destra in seguito a un trauma contusivo. Il portiere è stato sottoposto ad accertamenti al Pineta Grande Hospital e dovrà fermarsi, con tempi di recupero ancora da stabilire.

Biglietti: attesa per la Champions

Sul fronte dei tifosi, procede a rilento la prevendita per Napoli–Pisa del 22 ottobre al Maradona, mentre cresce l’entusiasmo per l’esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma il 1° ottobre. In poche ore sono andati esauriti i settori delle curve superiori, dei Distinti e della Tribuna Posillipo; restano disponibili soltanto alcuni posti in Tribuna Nisida e nelle curve inferiori.

Fonte: Corriere dello Sport