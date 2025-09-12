NewsCalcioNapoli

Napoli, Conte ritrova Anguissa: prove tattiche in vista di Firenze

Ecco come si sta preparando il Napoli alla sfida di domani di Firenze

By Guido Russo
0

Seduta pomeridiana all’insegna della tattica per il Napoli, che prepara la delicata trasferta di Firenze. Antonio Conte può finalmente contare sull’organico al completo: ieri è rientrato anche André-Frank Zambo Anguissa, reduce dagli impegni con il Camerun e dal lungo viaggio dall’Africa. Dopo un lavoro personalizzato per smaltire la fatica, da oggi il centrocampista torna pienamente a disposizione del tecnico.

Factory della Comunicazione

Il camerunese sarà uno dei punti fermi del centrocampo a quattro, insieme a Lobotka, McTominay e De Bruyne, con Politano pronto a presidiare la corsia destra. In attacco prosegue il ballottaggio tra Lucca e Hojlund: il centravanti italiano resta in vantaggio per una maglia da titolare, mentre il danese, appena arrivato, dovrebbe partire dalla panchina.

Infortunio per Contini

Non tutte le notizie sono positive: Nikita Contini ha riportato la frattura del terzo metacarpo della mano destra in seguito a un trauma contusivo. Il portiere è stato sottoposto ad accertamenti al Pineta Grande Hospital e dovrà fermarsi, con tempi di recupero ancora da stabilire.

Biglietti: attesa per la Champions

Sul fronte dei tifosi, procede a rilento la prevendita per Napoli–Pisa del 22 ottobre al Maradona, mentre cresce l’entusiasmo per l’esordio casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona, in programma il 1° ottobre. In poche ore sono andati esauriti i settori delle curve superiori, dei Distinti e della Tribuna Posillipo; restano disponibili soltanto alcuni posti in Tribuna Nisida e nelle curve inferiori.

Fonte: Corriere dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Fiorentina-Napoli, da valutare oggi le condizioni di Anguissa

News

Nikita Contini infortunato, al suo posto sarà convocato un giovane portiere

News

Napoli – Sei gare in meno di un mese per Lucca, e l’alternanza con…

News

Fiorentina-Napoli, si prospetta uno stadio quasi interamente colorato di viola

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.