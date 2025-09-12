Nainggolan su McTominay: “Al Fantacalcio ci può stare. Non mi piace il paragone con lui”

L’ex centrocampista, tra le altre, della Roma, Radja Nainggolan, ha parlato in un’intervista a Fantalab, dove sottolinea il suo pensiero anche su Scott McTominay. La Gazzetta dello Sport scrive: “In tackle, come ama fare in campo dove è tornato a giocare dopo qualche problema di troppo con la giustizia. Radja Nainggolan, che oggi milita nel Lokeren, in un’intervista a Fantalab non ha lesinato scivolate sull’attuale serie A e anche su qualche avversario del passato. Il belga ha analizzato il rendimento di diversi top della serie A salvandone davvero pochi.

A partire paragone tra lo stesso Nainggolan con McTominay che all’ex romanista proprio non piace. “Per il Fantacalcio ci può stare perché fa dei gol, ma io in una stagione ne ho fatti 11 e non mi sembra lui li abbia mai fatti. Non mi piace come paragone, io al mio prime ero un’altra cosa dai. A Manchester non giocava perché non è un palleggiatore e nemmeno è forte tecnicamente. A Napoli va bene per il gioco di Conte così come andava bene Giaccherini. Vidal per esempio era un’altra cosa”. Così come lo convince Hojlund: “Non mi piace. È un corridore, un lavoratore ma quanti attaccanti sono così? È come un Krstovic, è un altro che lavora, fa tutto, fa i suoi goal, sì, però spalle alla porta è poca roba. Nelle grandi squadre secondo me devi saper giocare a calcio. E secondo me pure Kean è troppo acclamato. Leao? Per me è un giocatore con i colpi dal campione ma li fa vedere troppo poco. Quindi devo dire che è sopravvalutato? No. Devo dire che è sottovalutato? No, perché poi comunque ha tanta qualità. Diciamo che è rimandato: è un giocatore forte… quando vuole risolvere la partita la risolve, solo che la risolve troppo poco per le qualità che ha”.