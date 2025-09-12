Nainggolan su McTominay: “Al Fantacalcio ci può stare. Non mi piace il paragone con lui”
L’ex centrocampista, tra le altre, della Roma, Radja Nainggolan, ha parlato in un’intervista a Fantalab, dove sottolinea il suo pensiero anche su Scott McTominay. La Gazzetta dello Sport scrive: “In tackle, come ama fare in campo dove è tornato a giocare dopo qualche problema di troppo con la giustizia. Radja Nainggolan, che oggi milita nel Lokeren, in un’intervista a Fantalab non ha lesinato scivolate sull’attuale serie A e anche su qualche avversario del passato. Il belga ha analizzato il rendimento di diversi top della serie A salvandone davvero pochi.