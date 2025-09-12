Adnkronos News

Maurizio Mattioli: “Hanno scritto che sono morto, ho denunciato”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "Hanno scritto quattro volte che sono morto". Così Maurizio Mattioli ospite oggi, venerdì 12 settembre, a 'La volta buona' ha smentito le fake news circolate sul web negli ultimi mesi sulla sua presunta morte.  "Una volta può anche succedere, per uno scherzo… ma quattro volte mi sembra esagerato", ha detto l'attore romano, 75 anni. Non si è trattato solo di notizie false diffuse online: in un quartiere periferico di Roma è stato addirittura affisso un necrologio con foto e immagini sacre. "C'era la mia foto accanto agli angioletti", ha spiegato Mattioli, visibilmente infastidito.  Mattioli ha sporto denuncia alla polizia postale e ai carabinieri, e ora si attende l'esito delle indagini: "Alcuni responsabili sono già stati identificati. Uno l'ha fatto perché cercava un contatto con me. Un altro lo conoscevo pure…", ha spiegato.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

‘Il valore della testimonianza’, gli scatti di Andy Rocchelli in mostra a…

Adnkronos News

Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social

Adnkronos News

Radiohead e non solo, quando la corsa al biglietto diventa un’odissea

Adnkronos News

Sabalenka: “Dipendevo dalla psicoterapia, ora riesco a controllare le…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.