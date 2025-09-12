Maragon: “Hojlund potrà fare bene sia in Campionato che in Champions”

Luca Cerchione, nel corso della trasmissione “1 Football Club” in onda su 1 Station Radio, ha intervistato Luciano Maragon. Ecco un estratto delle dichiarazioni dell’ex calciatore di Napoli, Juventus e Inter.

Factory della Comunicazione

La Juventus, nelle ultime 24-36 ore di mercato, ha rinforzato la sua rosa: ha accorciato il divario con Inter e Napoli, che lo scorso anno hanno dettato legge in Serie A?

“Secondo me sì, perché la Juventus ha preso giocatori di personalità e carattere. Tudor è entrato nella testa della squadra e questo si è visto nelle ultime partite della passata stagione. Quindi non parlerei di un problema tecnico, ma soprattutto di mentalità: è quella che è cambiata. Oggi è una Juventus più umile ed operaia, e questo ha portato e continuerà a portare risultati.”

Crede che Vlahović giocherà a partita in corso oppure pensa che potrà partire titolare contro l’Inter?

“No, per me parte sicuramente titolare. Prima c’era stata confusione perché durante il mercato sembrava dovesse andar via, non si capiva bene la situazione. Ora che tutto si è chiarito e che è iniziato un nuovo percorso, penso che Vlahović, essendo giovane e molto pagato, debba giocare. Non è un giocatore da dover tutelare fisicamente. È un ragazzo di cui la Juve ha bisogno e se si meriterà il posto, se lo conquisterà, ma per me parte dall’inizio.”

Invece la scelta dell’Inter di puntare su Chivu la convince?

“Non lo so. L’Inter ha fatto un cambio importante perché ha preso un allenatore completamente diverso da Inzaghi. Avrà bisogno di tempo, che in Italia purtroppo non viene mai concesso. Alle squadre come l’Inter, ancora meno. Siamo solo all’inizio, il campionato è appena partito, e sono curioso anch’io di capire come andrà. Chivu è bravo ma non ha esperienza. Poi, se badiamo al mercato, anche il Napoli ha fatto una grande campagna acquisti e vedremo quali squadre riusciranno ad affiancarlo nella corsa allo scudetto.”

Ha parlato di un calcio italiano che non dà tempo: sta succedendo anche a Lucca, già bocciato da parte di stampa e tifosi?

“Non credo si tratti di una bocciatura da parte di Conte, però. Lucca è stato preso come giocatore di prospettiva. Si è trovato a dover giocare a causa dell’infortunio di Lukaku, magari, per carattere e personalità, stia pagando un po’ lo scotto. Conte però lo vede ogni giorno e sa come gestirlo. È un giocatore giovane che deve crescere coi suoi tempi. Io credo che Conte lo stia proteggendo e che stia facendo un buon lavoro. Non è stata una bocciatura, anzi: si continua a puntare su di lui.”

Cosa ci si deve aspettare da Hojlund?

“Spero che non gli venga messa troppa pressione addosso. Conte è molto bravo a proteggere i suoi ragazzi, sia dalla stampa che dall’ambiente. Napoli è una piazza particolare, lo sappiamo, si esalta facilmente e, con la stessa velocità, si butta giù. Conte conosce bene la piazza e se hanno preso Højlund è perché sono sicuri che potrà dare molto. Negli ultimi anni la dirigenza del Napoli non ha mai sbagliato un colpo e credo che sia stato preso proprio perché può aiutare non solo in campionato, ma anche in Champions League.”

Considerata questa tendenza alle bocciature affrettate nel calcio italiano, cosa si aspetta da Beukema nella partita contro la Fiorentina?