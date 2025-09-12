Manchester City, Guardiola annuncia gli assenti in vista del Napoli

NewsIn EvidenzaNapoli

Sarà una domenica pomeriggio affascinante in Premier League. Infatti, alle 17:3o, in occasione della quarta giornata del campionato inglese, il Manchester City ospiterà il Manchester United. Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida. L’allenatore spagnolo ha comunicato i nomi dei calciatori che non prenderanno parte al derby e che salteranno anche la sfida con il Napoli.

Omar Marmoush è infortunato con l’Egitto. Penso che sarà fuori per qualche settimana. Prima della prossima sosta per le nazionali sarà pronto. Stesso discorso per Ait Nouri e Cherki. Anche Stones è in dubbio. Non è un grosso problema, ma è in dubbio per domenica. Il resto va bene”.

