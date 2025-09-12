“L U C C A K U”. Cds Campania “Ancora titolare, a Firenze per il primo gol”

Factory della Comunicazione

Doveva crescere all’ombra di Lukaku, è stato costretto ad accelerare.

Titolare per la terza volta a Firenze: ancora a secco ma al top per impegno

Presto sarà pronto anche Hojlund e si alterneranno

Arriverà presto anche il gol perché certe cose non si dimenticano e a volte basta solo aver pazienza. Lorenzo Lucca ha tutto il tempo a sua disposizione per prendersi il Napoli.

Nelle prime due partite si è messo alla prova ritrovandosi, di colpo, come unico vero riferimento offensivo dopo l’infortunio di Lukaku. Da lui avrebbe dovuto imparare tanto, invece ha vissuto l’alba della sua avventura napoletana come titolare fisso con De Bruyne alleato speciale e una squadra che lo ha cercato spesso tra movimenti nuovi e meccanismi che richiedono inevitabilmente allenamento e abitudine. Fonte: CdS