Imborgia su Lucca: “Arrivato a Napoli per imparare da Lukaku”

“A me sembra che Conte si sia già schierato a protezione di Lucca, dicendo che lui era arrivato a Napoli per imparare da Lukaku. Qualcuno l’ha presa in maniera negativa, ma secondo me voleva dire esattamente quello che ha detto. Giocare nel Napoli non è come all’Udinese, bisogna fare degli step anche perché quelli che già sanno giocare nel Napoli costano più di 30 milioni. Lucca è un giocatore forte, sicuramente farà tanti gol nel Napoli, poi per caratteristiche mentali e tattiche ha bisogno di tempo e secondo me imparerà bene. È venuto a giocare nella squadra più forte d’Italia a livello di organico e deve capire con il tempo che maglietta sta indossando, altrimenti staremmo parlando di un calciatore da 60-70 milioni. Stiamo ragionando su un calciatore che ha giocato solo due partite, quindi aspettiamo almeno Natale per giudicare. Conoscendolo, ero convinto del fatto che ci potessero essere queste prime difficoltà, perché so come si approccia in un nuovo club. È stato il Napoli a scegliere Lucca, poteva anche prenderne altri. Lui ha delle caratteristiche che gli altri giocatori offensivi del Napoli non hanno. Io l’ho preso quando non giocava ancora nella Primavera del Torino, all’epoca non c’erano agenti che lo cercavano. Lui è uno che lavora, e quando cominciò a giocare in Serie C a Palermo tutti si accorsero che il suo GPS segnava 12 km a partita, che per un attaccante è un dato quasi impossibile. È un giocatore da oltre 35 km/h, Conte nella sua carriera da allenatore avrà allenato calciatori così, quindi se lo ha scelto avrà avuto le sue ragioni. Poi può essere anche che quest’anno non farà tanti gol, ma porterà a casa tanti assist e tanto lavoro per la squadra.