Il Viminale aggiorna il livello delle scorte per politici e istituzioni

(Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha dato mandato ai tecnici del Viminale di aggiornare i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese. L’iniziativa è stata avviata in considerazione del clima di tensione che si sta registrando nel Paese e nel contesto internazionale, in particolare per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali. (di Giorgia Sodaro) —[email protected] (Web Info)

