Il Cds mette in campo Fiorentina e Napoli (Grafico)
Il Corriere dello Sport mette prova a prevedere il Napoli che scenderà in campo contro la Fiorentina.
“In porta, viste le ultime scelte, Meret resta favorito su Milinkovic-Savic, mentre in difesa le certezze si chiamano Di Lorenzo e Beukema, che sostituirà l’infortunato Rrahmani. Per completare la linea a quattro, avanti Juan Jesus rispetto a Buongiorno, mentre sulla sinistra Spinazzola appare leggermente in vantaggio su Olivera, che potrebbe essere preservato per la trasferta di giovedì a Manchester contro il City di Guardiola”.