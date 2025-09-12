NewsIn EvidenzaSerie A

Il Cds mette in campo Fiorentina e Napoli (Grafico)

By Giovanni Esposito
0

Il Corriere dello Sport mette prova a prevedere il Napoli che scenderà in campo contro la Fiorentina.

Factory della Comunicazione

“In porta, viste le ultime scelte, Meret resta favorito su Milinkovic-Savic, mentre in difesa le certezze si chiamano Di Lorenzo e Beukema, che sostituirà l’infortunato Rrahmani. Per completare la linea a quattro, avanti Juan Jesus rispetto a Buongiorno, mentre sulla sinistra Spinazzola appare leggermente in vantaggio su Olivera, che potrebbe essere preservato per la trasferta di giovedì a Manchester contro il City di Guardiola”.

                                                 

 

 

Potrebbe piacerti anche
News

Saccone: “Tanti infortuni muscolari? Diverse cause. Lukaku? il recupero varia…

News

Montervino: “De Laurentiis? Visionario. Milinkovic-Savic? Lo vedo…

News

Maragon: “Hojlund potrà fare bene sia in Campionato che in Champions”

News

Manchester City, Guardiola annuncia gli assenti in vista del Napoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.