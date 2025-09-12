NewsCalcioNapoli

“I calciatori del Napoli non possono staccare mai la mente, altrimenti Conte se ne accorge”

By Filippo Maria Aiello
0

Al ritorno della pausa Nazionali il Napoli sarà chiamato ad avere un mini tour de force, con due partite tanto difficili quanto importanti: la terza partita di campionato a Firenze (campo sempre difficile); e la prima in Champions League contro il City di Guardiola, avversario più che temibile. I giocatori del Napoli devono essere pronti alla Champions, non giocata lo scorso anno, e far fronte psicologicamente ad un doppio impegno così importante.

Factory della Comunicazione

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e voce tecnica di Sky Sport, ha spiegato chiaramente ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “La testa ora è alla partita di campionato, poi da lunedì si penserà alla Champions, ora gli impegni sono tanti. I calciatori del Napoli non possono staccare mai la mente, altrimenti Conte se ne accorge: soprattutto sul campionato dove è assatanato. La Champions condizionerà il campionato degli azzurri, ruotando i calciatori Conte dovrà cambiare un po’ di cose. La questione dei quattro centrocampisti ti permette di schierare tutti i titolari, è chiaro che se prepari la partita di coppa allora devi pensare anche ad altre soluzioni”.

Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

Fiorentina-Napoli, parla Conte: “Fiorentina un’insidia per noi”

News

Ex azzurro nominato ambasciatore dello sport

News

Fiorentina-Napoli: il pronostico e l’esordio di Hojlund

News

Napoli senza ali, ma Conte vola lo stesso

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.