Al ritorno della pausa Nazionali il Napoli sarà chiamato ad avere un mini tour de force, con due partite tanto difficili quanto importanti: la terza partita di campionato a Firenze (campo sempre difficile); e la prima in Champions League contro il City di Guardiola, avversario più che temibile. I giocatori del Napoli devono essere pronti alla Champions, non giocata lo scorso anno, e far fronte psicologicamente ad un doppio impegno così importante.

Factory della Comunicazione

Giancarlo Marocchi, ex calciatore e voce tecnica di Sky Sport, ha spiegato chiaramente ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’: “La testa ora è alla partita di campionato, poi da lunedì si penserà alla Champions, ora gli impegni sono tanti. I calciatori del Napoli non possono staccare mai la mente, altrimenti Conte se ne accorge: soprattutto sul campionato dove è assatanato. La Champions condizionerà il campionato degli azzurri, ruotando i calciatori Conte dovrà cambiare un po’ di cose. La questione dei quattro centrocampisti ti permette di schierare tutti i titolari, è chiaro che se prepari la partita di coppa allora devi pensare anche ad altre soluzioni”.