Adnkronos News

Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che davanti al Tevere parla con la voce di Carlo Verdone in uno dei suoi personaggi di 'Gallo cedrone' proponendo di asfaltare il fiume per far scorrere finalmente il traffico di Roma. La caricatura realizzata con l'IA da Federico Palmaroli alias #lepiubellefrasidiosho, spopola sui social.   A ispirare il video la rinnovata promessa fatta ieri dal sindaco di rendere il biondo Tevere balneabile entro 5 anni. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

‘Il valore della testimonianza’, gli scatti di Andy Rocchelli in mostra a…

Adnkronos News

Radiohead e non solo, quando la corsa al biglietto diventa un’odissea

Adnkronos News

Maurizio Mattioli: “Hanno scritto che sono morto, ho denunciato”

Adnkronos News

Sabalenka: “Dipendevo dalla psicoterapia, ora riesco a controllare le…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.