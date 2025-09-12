Gli azzurri sono tornati dai ritiri carichi e pieni di gol. Sette reti dal mondo!
De Bruyne tre, Hojlund, Politano, Elmas e Marianucci in Under 21: i nazionali di Conte al massimo. Al macedone l’Uefa ha tolto la gioia (dando autogol)
Proprio loro, i gol, hanno saltellato da una partita all’altra, da un paese all’altro, prima di ritrovarsi a Castel Volturno nel ricordo dei protagonisti. Sette le reti dei giocatori del Napoli in nazionale, un bel numero per una squadra che, pur col tricolore ora sul petto, ha concluso l’ultimo campionato con uno score realizzato (settimo posto con 59) che può crescere, che può essere migliorato. Ha lavorato in tal senso il club sul mercato e ora toccherà a Conte e ai suoi nuovi alleati (e a quelli vecchi) ricercare produttività offensiva e nuove fonti di vittorie. Intanto, durante la pausa, l’allenatore del Napoli s’è messo comodo e ha ammirato le prodezze dei suoi giocatori. Fonte: CdS