Fiorentina-Napoli, si prospetta uno stadio quasi interamente colorato di viola

By Emilia Verde
Il Napoli e la Fiorentina si affronteranno domani sera al Franchi per la terza giornata di campionato di Serie A, e al Franchi si prospetta uno stadio interamente colorato di viola. Il Corriere dello Sport scrive: “Attesi circa in 20mila nel sabato sera di Campo di Marte, con una piccola presenza nel settore ospiti. Il tifo organizzato napoletano, come tante altre realtà italiane hanno fatto in precedenza, ha deciso di disertare la trasferta di Firenze a causa delle limitazioni nella capienza dello spicchio dedicato agli ospiti, che potrà essere occupato soltanto da 300 spettatori. Così, complice anche il divieto di vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio ai residenti in Campania, si presenta un Franchi quasi interamente viola: oltre 7mila biglietti venduti. Ieri la società di Commisso ha comunicato il dato ufficiale a chiusura della campagna abbonamenti: 13.478 tagliandi stagionali staccati (+12% rispetto alla scorsa stagione). Ci saranno quindi oltre 20mila spettatori”.

