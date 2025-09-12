Senza categoriaCalcioNapoli

Fiorentina-Napoli, parla Conte: “Fiorentina un’insidia per noi”

Ecco le parole di Conte in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Napoli, valida per la terza giornata di campionato:

“La ritengo tra le sette-otto che lotteranno per dare fastidio’

Negli ultimi tre anni ha fatto due finali in una competizione europea e una semifinale lo scorso anno.
Antonio Conte sa bene a quali rischi andrà incontro il Napoli nel match di domani al Franchi.
Avremo di fronte – spiega – la realtà di una squadra che in questi anni ha affrontato sempre un impegno europeo ottenendo ottimi risultati.

Significa che c’è una base. Hanno fatto anche un mercato importante. La considero tra quelle sete-otto squadre che lotteranno per dare fastidio.

