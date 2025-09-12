Fiorentina-Napoli: il pronostico e l’esordio di Hojlund

Tutto pronto per la ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni della Nazionale: uno dei big match della terza giornata è sicuramente quello del Franchi, dove i campioni d’Italia potrebbero mettere in campo, dall’inizio o nella parte finale, il danese Hojlund, acquistato dopo il serio infortunio di Lukaku. Scopriamo pronostico e quote Fiorentina-Napoli in programma sabato 13 settembre alle ore 20.45.

PRONOSTICO FIORENTINA-NAPOLI QUOTE

Dopo le prime due giornate il Napoli è ancora a punteggio pieno grazie si successi contro il Sassuolo e il Cagliari, quest’ultimo raggiunto solo all’ultimo minuto grazie ad un gol di Anguissa al Maradona. Squadra azzurra ancora alla ricerca dei meccanismi che le avevano consentito di vincere il titolo ma il lavoro per Conte si è complicato a causa dell’infortunio di Lukaku che tornerà soltanto l’anno prossimo, probabilmente a gennaio. Il club è corso ai ripari acquistando Hojlund dal Manchester United ma per ora è probabile che al centro dell’attacco giochi ancora Lucca.