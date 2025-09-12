Ex azzurro nominato ambasciatore dello sport

Gianfranco Zola, leggenda del calcio italiano e internazionale, come riporta calcionews24. Zola, che attualmente ricopre la carica di vicepresidente della Lega Pro, è una figura iconica per il mondo del pallone. Rinomato per la sua tecnica sopraffina e la sua lealtà, ha incantato tifosi in Italia e all’estero, specialmente nel suo periodo al Chelsea. In Sardegna, al Cagliari, Zola è considerato un eroe, una leggenda vivente. La sua carriera con i rossoblù, infatti, lo ha consacrato come uno dei giocatori più amati di sempre nell’isola. Fonte cagliarinews24

