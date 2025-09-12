NewsCalcioMercato

Elmas e Hojlund, i nuovi volti del gol

I due nuovi volti arrivano a Napoli dopo i goal con le loro nazionali

By Guido Russo
Eljif Elmas e Rasmus Hojlund hanno subito messo la firma sul rientro dalle Nazionali. Il macedone ha realizzato una serpentina da applausi contro il Liechtenstein, un’azione personale di grande qualità che la UEFA ha poi registrato come autogol del portiere, ma che resta tutta sua per bellezza e incisività. Il danese, invece, ha trovato un tap-in semplice contro la Grecia, utile però a presentarsi nel migliore dei modi alla sua nuova avventura a Napoli. Due segnali incoraggianti per Antonio Conte, che ritrova a Castel Volturno due rinforzi pronti a incidere.

Fonte: Corriere dello Sport

