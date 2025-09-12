NewsCalcioRassegna Stampa

Dopo Retegui, Lucca l’italiano più costoso dell’ultimo mercato. Gli italiani più costosi di sempre (Grafico)

By Giuseppe Sacco
Ne ha di tempo Lucca e ne ha pure Conte affinché l’ex ariete dell’Udinese possa imporsi anche al Napoli. Il grande salto tanto desiderato in estate. Dopo Retegui, l’italiano più costoso dell’ultimo mercato: 9 milioni più 26 di obbligo di riscatto a giugno, totale 35 milioni (con Buongiorno l’italiano più oneroso nella storia del Napoli) per l’alternativa di Lukaku a cui ora le etichette vanno strette. Lucca è il centravanti del Napoli che a Firenze, domani, avrà subito un’altra opportunità, con la novità Hojlund che è il nuovo collega con cui condividere l’area di rigore avversaria. Presto sarà una maglietta per due, aspettando Lukaku, e una serie di impegni ravvicinati in cui serviranno entrambi.

Factory della Comunicazione


Fonte e grafico CdS

