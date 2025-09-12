NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Lucca si prepara, per lui i consigli e le indicazioni di Conte e De Bruyne

By Emilia Verde
0

Il Napoli di mister Conte affronterà domani sabato 13 settembre al Franchi, la Fiorentina di Pioli, e in attacco sarà ancora la volta di Lorenzo Lucca. Il Corriere dello Sport scrive: “Lucca è a scuola da Conte, ha sfruttato la sosta per continuare a seguire le sue indicazioni, i suoi consigli, a capire cosa deve fare il suo centravanti, quali movimenti compiere e come rendersi utile per la squadra. Lukaku, in questo, è un maestro, però ora che è infortunato Lucca deve accelerare la crescita. Non fa notizia l’astinenza da gol nelle prime due partite, piuttosto Conte ha valutato il suo impegno, la sua generosità, la voglia di mettersi al servizio degli altri facendo anche cose diverse dal suo storico e dal suo recente passato. Contro Sassuolo e Cagliari, Lucca ha giocato molto di fisico, ha provato a difendere palla, a fare sponde utili, a dialogare con De Bruyne che con saggezza lo ha spesso avvicinato per dirgli come muoversi, cosa fare, come crescere. Anche Conte dalla panchina ha avuto spesso voce per lui. Consigli utili e piccoli dettagli da affinare”.

