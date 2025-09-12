NewsCalcioNapoli

Bucchioni: “Fiorentina-Napoli gara molto tattica. Pioli potrebbe soffrire gli inserimenti dei centrocampisti”

By Guido Russo
Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della prossima sfida di campionato che vedrà contrapposte Napoli e Fiorentina.

“Fiorentina-Napoli sarà una gara molto tattica, con due allenatori molto bravi che proveranno a non concedere spazi all’avversario. Pioli ha Kean che è in grande forma, per il resto potrebbero soffrire gli inserimenti centrali dei centrocampisti azzurri. C’è un’atmosfera di nuovo euforica a Firenze, del resto i viola quest’anno vorranno vincere un trofeo a tutti i costi, perché nel 2026 il club compie cento anni. Chi ha fatto l’affare tra il Napoli o la Fiorentina a gennaio per Comuzzo? A 35 milioni un diciannovenne va venduto per mille ragioni. Lo ha detto anche Pradè, ieri, in conferenza stampa. Il problema è stato il presidente Rocco Commisso, che si innamora dei calciatori ed ha un forte senso di appartenenza. L’idea di non vendere un ragazzo cresciuto nel vivaio, a prescindere da quanto ti offrono, può essere un valore, però vanno fatte sempre tutte le valutazioni del caso. E’ stato il presidente ad opporsi al suo addio”

