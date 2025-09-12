Adnkronos News

Armani, ecco la divisione dell’eredità: il 100% della società alla Fondazione, a Dell’Orco il 40% dei diritti di voto

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Pubblicati i due testamenti, si è aperta la successione per l'impero della moda lasciato da Giorgio Armani. Alla Fondazione Giorgio Armani (che aveva già lo 0,1%) va il 100% delle quote del Gruppo Giorgio Armani Spa: nello specifico, il diritto di proprietà piena sul 9,9% e quello di "nuda proprietà" sul restante 90%. Su quest'ultima parte grava infatti un diritto di usufrutto assegnato a Pantaleo dell'Orco, ai nipoti di Giorgio Armani e alla sorella. È quanto emerge dal testamento dello stilista. Sul totale della quote della società, Pantaleo Dell’Orco avrà quindi il diritto di usufrutto sul 30% delle quote e il 40% dei diritti di voto. I nipoti, Silvana Armani e Andrea Camerana, avranno diritti di voto pari al 15% mentre la Fondazione avrà diritti di voto pari al 30%. La maggioranza relativi dei diritti di voto spetterà dunque a Dell'Orco.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Al via esercitazioni militari di Russia e Bielorussia. Droni su Polonia, Sikorski in…

Adnkronos News

Raid israeliano su Doha, media: Trump vedrà primo ministro Qatar oggi a New York

Adnkronos News

Charlie Kirk, in un nuovo video il sospetto killer in fuga sul tetto di una scuola

Adnkronos News

Caso Garlasco, unghie di Chiara Poggi e Dna maschile: gli ultimi dati che mancano

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.