Valcareggi, amico di Zerbin: “Manna è molto bravo, con Zerbin è stato bravissimo”

By Emanuele Arinelli
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Furio Valcareggi, amico di Alessio Zerbin. Le sue parole:

Fiorentina-Napoli è un match alla pari. Il Napoli è molto forte, ma anche la Fiorentina è forte. In attacco c’è sempre chi può segnare, ha mille soluzioni e dietro si è sistemata bene. a metà campo pure è forte, il portiere è fantastico, i due esterni pure e quindi credo che la Fiorentina arriverà tra le prime 5.
Pioli poteva andare ovunque, ma ama Firenze ed è la più grande garanzia iniziale per i tifosi Viola.
Credo che Pioli giocherà con una punta sola contro il Napoli, non vuole togliere spazio a Kean che, nell’area padrona, è voluminoso e non ha bisogno di aiuto, fa tutto da sé.
Adoro Napoli, mi piace molto De Laurentiis e devo dire che Manna è molto bravo, con Zerbin è stato bravissimo, quindi rispetto e amore per Napoli”.
