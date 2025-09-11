Valcareggi, amico di Zerbin: “Manna è molto bravo, con Zerbin è stato bravissimo”

“Fiorentina-Napoli è un match alla pari. Il Napoli è molto forte, ma anche la Fiorentina è forte. In attacco c’è sempre chi può segnare, ha mille soluzioni e dietro si è sistemata bene. a metà campo pure è forte, il portiere è fantastico, i due esterni pure e quindi credo che la Fiorentina arriverà tra le prime 5.

Pioli poteva andare ovunque, ma ama Firenze ed è la più grande garanzia iniziale per i tifosi Viola.