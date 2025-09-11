Usa, Pro Vita & Famiglia: “Sgomento, anche in Italia clima anti-pro vita nel silenzio sinistra”

(Adnkronos) – Pro Vita & Famiglia Onlus esprime "sgomento e dolore per l’assassinio di Charlie Kirk negli Stati Uniti, figura di primo piano nella difesa della vita, della famiglia e della libertà educativa, valori che ha testimoniato in prima persona anche come marito e padre di due figli. La sua morte non è solo una tragedia personale e familiare, ma rappresenta anche un punto di svolta drammatico di un clima di odio e di intimidazione crescente contro chi, in tutto il mondo, si impegna pubblicamente per la tutela della dignità umana dal concepimento, per la famiglia come fondamento della società e per il diritto dei genitori a educare i propri figli senza ingerenze ideologiche". "In Italia questo clima è alimentato da anni da media, partiti e organizzazioni di sinistra tramite fake news e calunnie, come dimostrano i ripetuti attacchi alla sede nazionale di Pro Vita & Famiglia a Roma, le scritte minacciose sui muri in molte città, gli insulti e le offese sui social, il boicottaggio violento di conferenze e convegni – continua Pro Vita & Famiglia Onlus – Tutti questi episodi non sono mai stati condannati apertamente dai partiti di sinistra italiani, che non hanno mai espresso nemmeno alcuna forma di solidarietà". “Non possiamo più sottovalutare questo clima persecutorio – dichiara Pro Vita & Famiglia – perché chi semina odio e disumanizzazione contro chi difende la vita e la famiglia finisce per generare episodi drammatici come quello accaduto in America”. Pro Vita & Famiglia rivolge dunque un appello al governo italiano, "affinché prenda sul serio questa emergenza e metta finalmente in agenda la protezione dei cittadini e delle associazioni pro vita e pro famiglia che, pacificamente e democraticamente, portano avanti battaglie fondamentali per il futuro del nostro Paese". —[email protected] (Web Info)

