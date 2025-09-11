NewsCalcioMercato

ULTIM’ORA – Mercato, altra cessione in vista: il giovane Popovic vicino al Cska Mosca!

By Riccardo Cerino
0

Il Napoli, che nei giorni scorsi ha definito la cessione di Coli Saco all’Yverdon, si appresta a salutare un altro esubero della rosa non rientrante nei piani di Antonio Conte. Matija Popovic, classe 2006, è infatti vicino ad approdare al Cska Mosca, dopo che la trattativa fra gli azzurri e il Partizan Belgrado – ben avviata – è saltata.

Factory della Comunicazione

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, esperto internazionale di mercato, il club azzurro manterrà una clausola fissata al 10% sulla futura rivendita. Popovic era stato convocato per l’inizio di stagione della nuova Primavera, ma ora saluterà definitivamente Napoli.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Sabatini: “Invece di Lucca e Hojlund, io avrei speso soldi per Kean”

Calcio

Ballottaggio in attacco: Lucca in vantaggio su Hojlund

Calcio

Cuozzo: “Lo stadio è una questione politica, alla Uefa piace il Maradona”

Calcio

Anguissa, bene l’opzione, ma si valuta qualcosa di più…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.