ULTIM’ORA – Mercato, altra cessione in vista: il giovane Popovic vicino al Cska Mosca!

Il Napoli, che nei giorni scorsi ha definito la cessione di Coli Saco all’Yverdon, si appresta a salutare un altro esubero della rosa non rientrante nei piani di Antonio Conte. Matija Popovic, classe 2006, è infatti vicino ad approdare al Cska Mosca, dopo che la trattativa fra gli azzurri e il Partizan Belgrado – ben avviata – è saltata.

Factory della Comunicazione

Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, esperto internazionale di mercato, il club azzurro manterrà una clausola fissata al 10% sulla futura rivendita. Popovic era stato convocato per l’inizio di stagione della nuova Primavera, ma ora saluterà definitivamente Napoli.