UFFICIALE – Manchester City-Napoli: biglietti azzurri sold-out in mezz’ora!

Entusiasmo alle stelle per il Napoli e i suoi tifosi, ad una settimana esatta dal ritorno in Champions League che vedrà la squadra di Antonio Conte affrontare il Manchester City di Pep Guardiola. Stando al portale TMW, che riprende il quotidiano Il Mattino di quest’oggi, in poco più di trenta minuti i biglietti riservati ai sostenitori azzurri sono andati polverizzati.

Messi in vendita alle 15.00 di ieri pomeriggio per i possessori della Fidelity Card, è stato quasi impossibile da subito poter accedere all’acquisto. Ma nulla di inaspettato, se si considera il trend del tifo partenopeo dall’inizio dell’anno ad oggi. I 4500 posti dell’Etihad Stadium saranno tutti colorati d’azzurro.