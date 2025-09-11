UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti per Napoli- Sporting Lisbona (Fase 2)

- A partire dalle ore 12:00 di lunedì 8 Settembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Sporting CP, secondo match di Champions League che si disputerà mercoledì 1 Ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona.
Come comunicato in fase di Campagna Abbonamenti per la partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona, la vendita si articola in tre fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Abbonamento ITALIA 25/26 (20 gare); la seconda fase (Fase 2), riservata ai titolari di Fidelity Card; la terza fase (Fase 3), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 e della Fase 2 abbonati e possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.
Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.
I prezzi per Napoli vs Sporting CP saranno i seguenti:
|Settore
|FASE 1 E 2
|FASE 3
|CURVE INFERIORI
|35,00 €
|40,00 €
|CURVE SUPERIORI
|50,00 €
|55,00 €
|DISTINTI INFERIORI
|65,00 €
|80,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
|80,00 €
|95,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
|95,00 €
|110,00 €
|TRIBUNA NISIDA
|100,00 €
|120,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
|125,00 €
|145,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
|140,00 €
|165,00 €
NAPOLI VS SPORTING CP
FASE 2 – Prevendita Fidelity SSC Napoli – Fan Stadium Card
Dalle ore 12:00 di giovedì 11 Settembre 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 18 Settembre (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.