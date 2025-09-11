UCL Show: conduttori, commentatori e programmazione

Si comincia, dunque, da martedì 16 settembre e da una nuova edizione del “Champions League Show”. In conduzione, ci sarà ancora Federica Masolin, che, nelle prime settimane, verrà sostituita da Sara Benci (pomeriggio) e da Mario Giunta (sera e post).

Factory della Comunicazione

Come di consueto nutritissima la batteria di commentatori illustri, che complessivamente possono vantare addirittura 37 trofei continentali: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Faouzi Ghoulam, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, Walter Zenga, Michele Padovano, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Fabio Quagliarella, Aldo Serena e Nando Orsi, più l’ultima aggiunta Luca Gotti. Da mercoledì 24 entrerà in scena l’Europa League, poi affiancata dalla Conference League, da giovedì 2 ottobre. Tutte le serate di Coppa si chiuderanno con “Goleador Europa”: un contenitore di tutti i gol segnati sui campi continentali.

Il giovedì, invece, come si legge sul CdS, a chiudere la tre giorni europea, torna “After Party–Best of Europe”. Il programma che dalle 23.30 ripercorre in un’ora quanto avvenuto in campo, con i commenti e gli highlights delle migliori giocate, i primi bilanci, e la creator digitale Lisa Offside a raccontare i retroscena dalla sua prospettiva privilegiata a pochi centimetri dai campi di gioco.