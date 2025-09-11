Sabatini: “Invece di Lucca e Hojlund, io avrei speso soldi per Kean”

SANDRO SABATINI A RADIO MARTE: “Se salvo qualcosa della Nazionale? Vedo in Moise Kean un centravanti top, tra i 3-4-5 centravanti europei, internazionali. Devo ammettere che sono molto curioso di vedere come il Napoli riuscirà a limitarlo sabato a Firenze. Sembra che abbiamo tutti un po’ di pudore nel dire che Kean è diventato fortissimo. Dirlo adesso- ha detto il giornalista Mediaset a Radio Marte nel corso di “Siamo tutti allenatori”, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20- significa mettere in fila tutti quelli che finora non l’hanno considerato tale, allenatori, direttori e commissari tecnici, la realtà è che Kean è diventato un giocatore strepitoso, potente, forte. Quando Kean parte e va al tiro, è chiaro che non è Osimhen, è vero che non è Lukaku, ma se continua a crescere così tra un po’ vale quei due. Kean passa dalla Juve alla Fiorentina per una quindicina di milioni, ha questa clausola che sembrava quasi un gioco, sicuramente è stato venduto a un prezzo troppo basso. Facendo un calcolo veloce e volendo fare una provocazione, mi viene da dire che il Napoli anziché spendere una quarantina di milioni per Lucca e un’altra quarantina per Hojlund, ecco se ne avesse spesi 50 per Kean avrebbe fatto meglio? Comunque, da ciò che mi risulta, Manna e Conte ci hanno anche pensato a Kean durante il mercato, ma si sono fermati rispetto ai 50 milioni da versare per un giocatore che solo un anno fa era stato venduto a 15. Questo è stato un errore che ha accomunato il Napoli e tante altre squadre. La scelta di non prendere un attaccante da 50 milioni a inizio mercato? Nessuno mi toglie dalla testa che Conte abbia anche badato alla psicologia di Lukaku, ha pensato di affiancargli un attaccante che non gli togliesse certezze. Lucca doveva essere la riserva di Lukaku. Con Kean sarebbe stato anche possibile capovolgere le gerarchie, pur essendo io un grande estimatore di Lukaku. Sono curioso di vedere come se la caveranno i difensori del Napoli sabato”.

