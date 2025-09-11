Possibili novità in porta per il Napoli di scena a Firenze: l’indiscrezione

Ultime prove tattiche per il Napoli di Antonio Conte, atteso dalla difficile trasferta sul campo della Fiorentina in scena nella serata di sabato. La possibile novità, stando al quotidiano Il Mattino, potrebbe riguardare la porta, con Milinkovic-Savic che si candida fortemente a un posto da titolare dopo aver rinunciato alla nazionale serba per poter passare più tempo insieme al tecnico salentino a Castel Volturno.

Ma si guarda con attenzione anche al reparto avanzato: Lucca ha lavorato insieme con lo staff tecnico provando ad aggiustare quello che non è andato con il Cagliari. E anche Neres può tornare a disposizione. «Ha avuto un problemino il giorno della gara contro il Cagliari. Non volevamo rischiare, queste settimane sono servite proprio a permettergli di recuperare», per il dottor Canonico. Si prepara anche Alessandro Buongiorno: Fiorentina e City saranno le due sfide per dimostrare a tutti di essere tornato. Ora ci sarà davvero bisogno di lui.