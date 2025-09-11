NewsCalcioRadio e Tv

Per Franco Porzio Conte ha tre doti molto importanti

By Giuseppe Sacco
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Franco Porzio, ex pallanuotista

“L’asticella in casa Napoli si è alzata di parecchio, la società ha messo più qualità nella rosa però adesso viene il bello. Ogni 3 giorni si gioca, ci sono avversari difficili e quindi il Napoli torna in Europa con un livello altissimo e bisognerà mantenere le aspettative. Conte è un vincente e sta creando le condizioni per creare una continuità nel tempo, ora bisognerà essere compatti per andare avanti. 

Conte è un ottimo allenatore, un ottimo manager ed è anche un grande aziendalista. Pur investendo, c’è stato un grande ritorno e Conte ha colmato pure quei ruoli strutturali per cui è stata la salvezza di De Laurentiis soprattutto dopo l’anno disastroso del decimo posto. Bisogna ascoltare Conte, mettersi tutti dietro di lui che conosce la strada. Questo non significa vincere, ma competere sia in campionato che in coppa”. 

