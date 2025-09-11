NewsCalcioRassegna Stampa

Neres pronto al rientro, in queste settimane ha recuperato totalmente

By Emilia Verde
Per la partita al Franchi contro la Fiorentina, il Napoli recupera anche David Neres, infortunatosi alla vigilia della gara al Maradona col Cagliari. Il Corriere dello Sport scrive: “Pronto al rientro anche Neres, out col Cagliari per un affaticamento alla vigilia della partita: «Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: queste settimane – ha aggiunto il dottor Canonico – sono servite proprio a permettergli di recuperare».

