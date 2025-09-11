NewsCalcioNapoli

Napoli, tanti i limiti logistici per la trasferta di Firenze: arriva il no degli ultras!

Dopo giorni di febbrile attesa, ieri è arrivata la decisione del Casms e dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che consente ai tifosi del Napoli, anche se residenti in Campania, di seguire i propri beniamini nella delicata trasferta dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Stando al Corriere dello Sport di quest’oggi in edicola, non mancano limitazioni: l’acquisto dei tagliandi è consentito esclusivamente per il settore riservato agli ospiti e solo ai possessori della Fidelity Card del Napoli. Restano inoltre escluse le possibilità di ingresso negli altri settori per i tifosi campani che avessero sottoscritto la tessera della Fiorentina dopo il 31 maggio 2025. 

Se i tifosi azzurri saranno presenti nell’impianto toscano, non sarà altrettanto per i diversi gruppi ultras. Il settore ospiti del Franchi dispone infatti di un esiguo numero di posti a causa dei lavori di ristrutturazione e della contiguità con la curva occupata stabilmente dai supporters viola, situazione che ha fatto storcere il naso ai gruppi organizzati del tifo partenopeo: «Troviamo inaccettabile partecipare a una vera e propria lotteria, che rischia di penalizzare la maggioranza dei ragazzi che vorrebbero onorare al meglio la trasferta di Firenze» hanno scritto in un comunicato congiunto gli ultras di Curva A e Curva B. In segno di protesta, non prenderanno parte alla trasferta di sabato.

