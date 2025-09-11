NewsCalcioIn Evidenza

Napoli, report allenamento odierno: spunta un infortunio

By Simona Marra
0

Meno due a Fiorentina-Napoli. Gli azzurri hanno svolto una seduta pomeridiana al SSC Napoli Training Center in vista del match di sabato sera al Franchi. Il gruppo è stato impegnato in un allenamento tecnico-tattico.

Come scrive CN24 c’è però un infortunio, comunicato dalla SSC Napoli tramite il report dell’allenamento odierno:

“Nikita Contini, in seguito a un trauma contusivo subito in allenamento, si è sottoposto ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del terzo metacarpo della mano destra”.

