Napoli, nuovo stadio al Caramanico, si può fare ma c’è in ballo il futuro dei mercatali
Il nuovo stadio del Napoli potrebbe nascere nella zona del Caramanico, ma c’è un ostacolo importante, il futuro dei mercatali di Poggioreale che vedrebbero spazzato via un pezzo del loro lavoro, e quindi dovrebbero spostarsi, ma dove? Il Mattino scrive: “A impattare – urbanisticamente – sull’area del Caramanico e sul mercato di Poggioreale non c’è solo la richiesta fatta dalla Ssc Napoli di patron Aurelio De Laurentiis di costruire il nuovo stadio, ma anche il PalaEventi del Centro direzionale, dove invece la concessione a costruire il Comune l’ha già data da mesi ma è tutto fermo. Cantieri aperti non ce ne sono. E non è un caso.