Napoli, in attesa del ritorno in campo prosegue il recupero di Lukaku

Out dallo scorso 14 agosto quando fu costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco durante l’amichevole contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku è alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato negli ultimi scampoli del ritiro estivo. Stando al quotidiano Il Mattino di oggi, la tempistica è ancora da quantificare, sebbene Big Rom stia lavorando duramente per essere a disposizione di Conte il prima possibile. «Romelu è in Belgio, previa nostra autorizzazione: sentiamo continuamente i terapisti e il collega che lo sta seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti sarà in Belgio per valutare anche dal vivo quello che è il recupero del calciatore» sottolinea il medico Canonico. 

Il belga, quindi, rientrerà verso la fine dell’anno, con la lista sempre aperta a nuove disposizioni per i calciatori infortunati. Sarebbe possibile, insomma, anche effettuare qualche modifica in corso, ma nessuno ha voglia di accelerare tempi chiari. Non vuole farlo il Napoli, né tantomeno il classe 1993.

