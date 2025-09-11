“Napoli, Hojlund può già fare il titolare! Chiesa nei radar azzurri in estate? Sì, ma…”

Ciro Caruso, ex calciatore del Napoli e talent scout, ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre (in onda su Radio Marte) degli azzurri, attesi dalla sfida alla Fiorentina in programma sabato sera al Franchi.

Factory della Comunicazione

“Chiesa, l’esterno offensivo del Liverpool, calciatore gestito proprio dalla Lian di Ramadani, è stato oggetto di trattativa con il Napoli. Chiesa è stato nei pensieri del club azzurro, ma è stato Ramadani in persona ad affrontare la questione con il club azzurro e non so come mai non si sia chiuso l’affare. Baridò è un giovane interessante di grande talento. Marianucci è un difensore di valore e ha già l’esperienza giusta per mettersi in mostra. Hojlund? E’ un attaccante che ha sempre fatto gol, sin dai tempi dell’Atalanta, quando era giovanissimo. Se sta bene, fossi in Conte lo schiererei già titolare contro la Fiorentina”.