Napoli, a Castel Volturno Conte ritrova quasi tutti. Rrahmani potrebbe rivedersi a fine mese

Focus relativo al Napoli sulle pagine del quotidiano Il Mattino in edicola quest’oggi. Smaltita la sosta per gli impegni delle diverse Nazionali, la squadra di Antonio Conte riprenderà il proprio cammino in Serie A sfidando, sabato sera, la Fiorentina all’Artemio Franchi. Ad eccezione di Frank Zambo Anguissa, atteso per oggi, tutti i calciatori coinvolti con le proprie rappresentative ieri si sono ritrovati a Castel Volturno per preparare il match contro i viola.

L’unico assente della contesa sarà Amir Rrahmani, infortunatosi nei giorni scorsi con il suo Kosovo. L’ex Verona dovrà star fuori per almeno due gare, quella di sabato più l’esordio in Champions League, il 18 settembre, contro il Manchester City. Parola di Raffaele Canonico, che ieri ha chiarito alla radio partner Radio Crc: «Contro il Pisa potrebbe essere a disposizione, considerando che c’è anche una settimana tipo poi dopo il Pisa per arrivare al Milan».

Il centrale di difesa vorrà esserci a tutti costi a San Siro il prossimo 28 settembre. E Conte vuole averlo a disposizione, almeno per poter alternare le forze in suo possesso in uno dei primi mesi ingolfati della stagione. Sei partite in tre settimane, ci sarà bisogno di tutti. Anche di chi è abituato a giocare di meno. Del resto, la pausa ha restituito al tecnico salentino calciatori tonificati: i gol di De Bruyne, Politano e persino del difensore Marianucci sono tutti elementi da prendere in considerazione. L’inserimento di Rasmus Hojlund negli ultimi giorni, vista l’assenza di Lukaku, sposta il bilancio dei ballottaggi per Manchester più che per Firenze.