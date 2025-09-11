Adnkronos News

MotoGp, si corre a Misano: programma, orari e dove vedere Gran Premio di San Marino in chiaro

(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2025. Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il Motomondiale arriva per il sedicesimo appuntamento della stagione. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, ormai a un passo dalla conquista del suo nono titolo mondiale, che però non potrà arrivare in questo weekend. Ecco orari, programma e dove vedere Gp di San Marino in tv e in streaming. Ecco gli orari e il programma del Gp di San Marino, dal 12 al 14 settembre:  
Venerdì 12 settembre
 Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1 Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche 
Sabato 13 settembre
 Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2 Ore 10.45: MotoGP – qualifiche Ore 14.55: MotoGP – Sprint 
Domenica 14 settembre
 Ore 9.35: MotoGP – Warm Up Ore 14: MotoGP – gara  Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini verrà trasmesso su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGp, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 saranno visibili in diretta le qualifiche e la gara sprint di sabato, ma anche la diretta di domenica.  —[email protected] (Web Info)

