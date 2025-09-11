Maradona Junior: “Chi toglierei alla Fiorentina? Io dico…”

Diego Armando Maradona Junior, ex calciatore e figlio della leggenda Diego Maradona, ha parlato a Radio FirenzeViola in vista della partita tra il ‘suo’ Napoli e la Fiorentina. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“Quando mio padre giocava queste partite ero veramente troppo piccolo. Il ricordo più vivo e triste che ho è il 3-0 con la tripletta di Simeone che ci condannò a non vincere lo scudetto. Negli ultimi anni poi non è andata così male. In generale i ricordi sono positivi, è una partita dal grande fascino”.

E la Fiorentina di oggi, come le sembra?

“Una squadra cresciuta sotto il punto di vista societario e tecnico. Sono insidiosi da incontrare alla terza giornata al Franchi. Hanno preso poi un tecnico come Pioli che a me piace molto, così come mi piaceva molto anche Palladino”.

Si possono mettere a paragone i due reparti di centrocampo?

“La Fiorentina in mezzo al campo ha grande qualità, con giocatori di grande livello. Non so però se potrà dare fastidio al centrocampo del Napoli che sarà duro da affrontare per tutti. Il Napoli potrebbe soffrire l’ambiente e il ritmo che imporrà la Fiorentina. Partire con Sassuolo e Cagliari ti influenza la preparazione, con la condizione del Napoli che non è brillantissima. Con il Cagliari in particolare la squadra di Conte ha fatto fatica perché gli avversari hanno fatto le barricate. Io non credo che la Fiorentina farà le barricate, sarà una bella partita”.