“Lui è molto amato dallo spogliatoio, ci tiene più di tutti”

“Il Napoli punta anche sui napoletani, e Mazzocchi, Vergara e Ambrosino ne sono un esempio. Devo dire che è un bel messaggio per i ragazzi napoletani, in una città non facile come Napoli.

Pasquale ha fatto un percorso lungo, arrivando al Napoli non da giovanissimo. Di Ambrosino sono amico del papà ma conosco anche Vergara. Sono due ragazzi che hanno compiuto un percorso partendo da bambini a giocare nel Napoli. E questo incoraggia tanti ragazzi napoletani a scegliere il Napoli e a non andare fuori dalla nostra città, come è capitato ai miei assistiti Nocerino, Immobile, Foggia e tanti altri.