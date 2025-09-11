“Lucca ha grande personalità, ma dopo l’infortunio di Lukaku presto per dargli responsabilità”

Nicola Zanini, ex calciatore del Napoli ed allenatore, ha parlato ai microfoni di Siamo tutti allenatori (in onda su Radio Marte) degli azzurri, attesi dalla difficile sfida sul campo della Fiorentina.

Factory della Comunicazione

“Lorenzo Lucca? L’ho fatto esordire in Lega Pro col Vicenza molto giovane, aveva 17-18 anni. Sicuramente si intravedeva qualcosa, a parte la fisicità che è visibile a tutti, è un giocatore con grande personalità, non soffre le situazioni. Parlando con degli amici del suo arrivo a Napoli, ho detto che secondo me quello di Napoli è un ambiente che per il suo modo di vivere e di ragionare non dovrebbe creargli problemi di adattamento, ovviamente ci sono di mezzo il calcio e le partite. A mio parere quello di Lucca è un acquisto ottimo e credo che possa dare una mano a una squadra che punta svariati obiettivi.

L’acquisto di Lucca era inteso in partenza come vice Lukaku, dargli la responsabilità totale di una stagione con la Champions League, è un po’ presto. Serviva un’altra figura per togliergli tutta la responsabilità che gli è piombata addosso dopo l’infortunio di Lukaku, era troppo anche per un giocatore di personalità come lui”.