“La Fiorentina è un avversario di valore, sarà una bella sfida”

By Simona Marra
Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto ai microfoni di  Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Di seguito le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina è un avversario di valore, ma il Napoli ha già superato un ostacolo non semplice, ovvero il Cagliari. Di certo sarà una sfida da vivere anche quella tra due allenatori preparatissimi, ovvero Pioli e Conte, che conosco molto bene perché sono amici. Sarà una gara tattica, entrambi la preparano al dettaglio e per gli aspiranti allenatori sarà da studiare a fondo.
Non penso che giocherà Hojlund, semplicemente perché il danese deve ancora inserirsi e imparare i meccanismi del gioco. Per lui ci sarà spazio nelle prossime gare. Il calcio ha un linguaggio universale e quindi non penso che Beukema e Buongiorno non troveranno l’intesa giusta, che sarà solo da affinare. Certo, i viola hanno un attacco temibile ma anche la Fiorentina dovrà temere il Napoli, che è per me la migliore squadra del lotto, per la rosa e perché ha Conte che fa sempre la differenza. Alle spalle ci sarà innanzitutto l’Inter, poi a seguire il Milan, la Roma di Gasperini e la Juventus. Il Napoli però parte, seppur di poco, in pole position
