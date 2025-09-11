La difesa e non solo giudicate dall’ex Krol

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruud Krol, ex calciatore del Napoli

Factory della Comunicazione

“Beckenbauer era forte come me, solo che il mio lancio era più forte! Ricordo bene quando il San Paolo urlava il mio nome, erano 100mila voci e questo mi motivava moltissimo. Sono un uomo e i tifosi mi davano una carica pazzesca.

Beukema ha giocato 2 anni nel Bologna e lo ha fatto molto bene, il Bologna però non è il Napoli e la città di Bologna non è la città di Napoli. Quindi, Beukema deve entrare nel clima Napoli e non è facile, però è bravo tecnicamente, è forte, ma penso possa crescere ancora nella qualità sotto la guida di Conte.

Rrahmani e Buongiorno formano una coppia collaudata, speriamo che quest’anno Buongiorno possa stare bene fisicamente, Beukema deve combattere per giocare. A sinistra credo possa esprimersi meglio, ma non so se a destra può migliorare.

Noa Lang è bravo e giovane, ha giocato però nel calcio olandese che è differente dalla serie A. Lui non è il nuovo Kvara, ma è un buon giocatore e deve integrarsi nella squadra, deve capire ciò che chiede Conte, deve ambientarsi nella città e poi potrà esprimersi. Ha bisogno di tempo, per un attaccante poi è più difficile rispetto ad un difensore.

In Champions bisogna tirare fuori le migliori qualità. Il Manchester City è una squadra difficile da affrontare, ma ha cambiato tanto e forse non si è ancora amalgamata quindi il Napoli deve crederci perchè può fare un buon risultato.

Nel ’74 in quel Mondiale noi eravamo la squadra più forte, ma non giocammo la migliore partita nella finale. Nel ’78 invece, c’era molto stress in quel Mondiale. Al 90esimo contro l’Argentina prendemmo un palo, altrimenti forse avremmo vinto o l’arbitro si sarebbe inventato qualcosa. Purtroppo ho giocato queste 2 finali senza vincerle”.