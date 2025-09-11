Mg Trnava 17/06/2025 - Europeo U21 / Spagna-Italia / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Juanlu Sanchez
Juanlu Sanchez: per l’alternativa al capitano se ne riparla a gennaio

Ad un certo punto della sessione di mercato estiva, le priorità del Napoli sono cambiate. Dopo l’infortunio di Lukaku occorreva un attaccante, ma il Napoli non ha dimenticato che c’è bisogno di un’alternativa a capitan Di Lorenzo. In merito a questo, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, l’operazione Juanlu Sanchez-Napoli potrebbe essere solo “rimandata” a gennaio: “Intanto, come se il mercato non fosse mai finito, arrivano echi di nuove notizie: dalla Spagna insistono sulla fascia destra, stavolta tra i desideri di Manna ci sarebbe Arnau Martinez (24 anni) pure lui del Girona, dove ha giocato con Gutierrez. Ma il Napoli non ha dimenticato Juanlu Sanchez e si vedrà a gennaio o nella prossima estate se sarà possibile chiudere un affare annunciato”.

