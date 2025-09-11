Adnkronos News

Incontro su ‘Dante e la leadership’, il 13 all’Hay Festival di Segovia

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Si terrà sabato presso la Ie University di Segovia una conversazione su 'Dante e la leadership: etica, potere e umanità'. L'incontro, nell'ambito dell'Hay Festival in programma nella città spagnola, vedrà dialogare il filosofo britannico Anthony C Grayling, fondatore del New College of the Humanities e autore di oltre 30 libri su etica e ragione; Santiago Iñiguez, presidente dell'Ie University e voce di spicco a livello mondiale nel campo dell'istruzione superiore e autore di Dante in the Workplace; e Fabio Corsico, saggista e dirigente italiano noto per il suo lavoro sul legame tra potere, cultura ed economia. Dall'etica filosofica alla leadership aziendale e al processo decisionale strategico, i relatori esploreranno la duratura rilevanza del pensiero di Dante nel mondo di oggi. La conversazione sarà moderata da Anna Bosch, giornalista internazionale di spicco di Tve ed ex corrispondente da Londra e Washington. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Milano, 18enne stuprata a San Zenone a Lambro: fermato 25enne ospite centro…

Adnkronos News

“Tajani come influencer prezzolati da Israele”, botta e risposta…

Adnkronos News

Baby Gang è stato arrestato, il trapper sorpreso con armi

Adnkronos News

Propaganda russa cavalca omicidio Kirk: “Chiaro messaggio a Trump”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.