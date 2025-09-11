In esclusiva Ottavio Bianchi a Il Mattino: “Conte non solo vince ma lascia il segno, ora il Napoli è una squadra mondiale””

La magia di Napoli. Il fascino di Pompei. «Conosco questi luoghi da quasi sessant’anni e non mi stanco mai di ammirarli. E di respirare Napoli a pieni polmoni». Ottavio Bianchi arrivava dal profondo Nord, Brescia, nell’estate del ‘66. Nel Napoli brillavano stelle di prima grandezza come Altafini, Juliano e Sivori.

Factory della Comunicazione

«Avevo 22 anni e Napoli mi accolse con affetto. Sono felice che adesso sia al centro del mondo», racconta dopo la visita agli Scavi di Pompei organizzata dall’amico Serafino Ciaravola, che frequentava lo spogliatoio del Napoli quando Bianchi ne era l’allenatore. Invitava Ottavio e i giocatori agli eventi al Santuario e nell’orfanotrofio: mai ricevuto un rifiuto. Questa è una delle frequenti full immersion che Bianchi fa nel territorio che ha vissuto da uomo di calcio, poi da grande amico dei napoletani.

Bianchi, com’è Napoli sessant’anni dopo?«Finalmente al centro del mondo. È una città che ha attraversato periodi difficili e i napoletani sono stati bravi a superarli grazie al loro carattere e alla loro capacità di adattamento. Ricordo le mie due esperienze a Napoli, prima da calciatore e poi da allenatore. Se passeggiavi nei vicoli dovevi fare molta attenzione e invece adesso quei luoghi sono frequentatissimi dai turisti, senza alcun problema. C’è stata una crescita straordinaria in tutti i campi, dalla cultura alla ristorazione. E poi c’è il calcio, la ciliegina sulla torta che mancava».

Trentott’anni fa lei portò lo scudetto a Napoli. E poi la Coppa Uefa. Quali sono le differenze tra le due squadre e tra i due momenti?«È cambiato il mondo, non una squadra o un allenatore. Cominciamo dallo staff tecnico. Io avevo un paio di collaboratori: nell’attuale team di un allenatore quanti ne contate? E poi le differenze su preparazione, infortuni e tempi di recupero, alimentazione. Ai tempi nostri mangiavamo cose che adesso sarebbero proibite. Infine, la conoscenza di altri mondi calcistici: adesso sai tutto di tutti, a qualsiasi latitudine, prima dovevi affidarti alle conoscenze e alle esperienze di qualche amico. È tutto migliorato, pensate ai record nell’atletica. Gli unici progressi non sono stati fatti nel calcio, visto che la Nazionale è rimasta fuori dagli ultimi due Mondiali. L’evoluzione del Napoli è stata significativa, direi esaltante. Due scudetti in tre campionati testimoniano l’apertura di un grande ciclo. E la squadra ha un vantaggio rispetto alle concorrenti».

Quale?«Non ha cambiato l’organico e ha aggiunto calciatori. Quando si cambia vi possono essere rischi tattici e tecnici perché un giocatore ha bisogno di tempo per conoscere la nuova squadra e inserirsi. È un pericolo che il Napoli di Conte non corre, avendo riconfermato il gruppo che ha vinto il quarto scudetto».

Ma rispetto alla scorsa stagione c’è la Champions da giocare.«E allora? Il Napoli sarà protagonista anche in Europa perché si è attrezzato per essere competitivo. Certo, bisogna poi prendere atto della realtà del calcio italiano. Negli anni ‘80 la serie A era il campionato top: da Maradona a Platini, venivano tutti a giocare qui. Adesso l’Italia si trova in quinta fascia dopo Inghilterra, Spagna, Francia e Germania».

Dalla Premier è arrivato De Bruyne, con il suo carico di trofei e di esperienza. E i suoi 34 anni.«Chiariamo. Era un’altra epoca, la nostra epoca, quella in cui i calciatori chiudevano la carriera a 30 anni. Allora se ti rompevi il menisco dovevi restare fuori mesi e mesi, adesso torni in campo dopo venti giorni. Per non dire della rottura di un legamento: smettevi di giocare. La cura della preparazione e dell’alimentazione consentono a calciatori come De Bruyne di continuare ad esprimersi ai massimi livelli. Sta sicuramente dando un contributo importante anche nello spogliatoio da quando è arrivato».

Nella prima stagione di Conte sono stati fatti paragoni con Bianchi, sottolineando il comune rigore per conquistare un titolo. Condivide?«Mi spiace per Conte se hanno fatto questi paragoni… Io non sono abituato a giudicare un allenatore dal numero delle vittorie, che nel caso di Conte sono pure tante. Perché talvolta un insuccesso può essere causato da un dettaglio. Invece, quello che conta, almeno ai miei occhi, è il segno che si lascia in un club. E dovunque sia andato Conte ha dimostrato la sua serietà e la sua bravura, sostenute dal lavoro della società. Perché c’è poco da fare: puoi essere il migliore pilota al mondo ma se non hai l’auto giusta… L’esempio può essere la Ferrari, magari in grado di vincere un gran premio ma non il Mondiale. Invece, il Napoli è attrezzato per vincere il Mondiale, non solo la gara su un circuito. Con un pilota bravo».

Il campionato del Napoli riparte contro la Fiorentina: sulla panchina viola la sua ultima partita da allenatore 23 anni fa.«Ma io a Firenze ero andato per fare un favore a Mario Sconcerti, il giornalista che aveva assunto un importante incarico dirigenziale nel club della sua città. Non era mia quella squadra. Ho fatto il dirigente là come a Napoli: seguivo tutto ma non i conti, pur avendo studiato ragioneria. Dal campo alla scrivania, questo è un passaggio che si vede meno in Italia ma non all’estero: penso alla carriera di un mio ex calciatore, Rudi Voeller, che ha fatto l’allenatore e il manager ai massimi livelli in Germania».

La Fiorentina fu l’avversaria del 10 maggio ‘87, la domenica del primo scudetto. Il suo ricordo di quella domenica a Fuorigrotta?«Penso alla gente di Napoli. E alla maschera che fui obbligato a indossare, rendendomi più antipatico del solito, davanti ai calciatori affinché non si facessero contagiare da quell’entusiasmo. Non doveva calare di un millimetro la concentrazione all’interno dello spogliatoio e nessuno doveva festeggiare prima di tagliare il traguardo. Venti anni prima avevo vissuto a Napoli un’esperienza che mi aveva fatto riflettere. Grande presidente, grande allenatore, grandi calciatori, eppure non vincemmo nulla. Ecco, bastava poco per vedere sfumare quel successo e perciò avevo la faccia scura e facevo training autogeno. Perché amavo Napoli moltissimo e per Napoli dovevamo centrare quell’obiettivo».

L’entusiasmo di Napoli ha acceso ma non bruciato la squadra di Conte, l’ha sostenuta durante il teso confronto con l’Inter per lo scudetto.«La maturità dei napoletani è da esempio. Io la storia del Napoli e dei suoi tifosi l’ho vissuta da vicino e perciò mi sono affezionato a loro e a questi luoghi. Noi non vincevamo e vedevamo le altre squadre fare passerella. Adesso le fa il Napoli e sono bellissime, come quella sul lungomare di via Caracciolo tre giorni dopo lo scudetto. Tutto questo è possibile con una struttura societaria solida, un tecnico e una squadra di prim’ordine. La forza del club è un aspetto fondamentale. Io non conosco la struttura dove si allena il Napoli ma ricordo che ai miei tempi c’era il problema di organizzare la partitella del mercoledì…».

Fonte: Il Mattino