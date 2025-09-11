“Il Napoli è ormai una squadra da battere, in Italia e in Europa”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Matteo Gianello, ex portiere, fra le tante, di Napoli e Verona. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Matteo, ogni tanto il presidente racconta che, quando arrivò, non c’erano neanche i palloni. Lei è testimone di questa cosa. Era, secondo Lei, prevedibile scrivere una storia come quella che poi ha scritto il Napoli di Aurelio De Laurentiis?

“Effettivamente è vero, all’inizio non c’era neanche il materiale per fare un allenamento. Però era auspicabile, perché il presidente ha preso il Napoli da un fallimento e la volontà e la passione che ha messo sin dai primi giorni dimostravano che voleva riportare la squadra tra le grandi, dove è sempre stata. Naturalmente questo doveva essere accompagnato da risultati e investimenti, e dalle persone giuste accanto a lui. Questa è la dimostrazione: gli scudetti e tutti i successi ottenuti sono merito suo, ma anche di chi ha lavorato dietro le quinte con la stessa passione.”

Che voto darebbe a questi ventuno anni di presidenza De Laurentiis?

“Darei un 10, anche se si dice che i voti così alti non si diano mai, perché la crescita è stata continua ed esponenziale. A parte una parentesi tra i due scudetti, quando il Napoli ha vissuto una stagione deludente, ma solo perché veniva dallo scudetto e ci si aspettava un bis immediato, la realtà è che il percorso è stato sempre in salita. Dal primo anno, con i playoff di Serie C persi, fino alla Serie A e all’Europa, è stata una scalata costante. Il presidente ha portato avanti i suoi programmi anche andando contro tante critiche, da tifosi e media. Ma ha sempre creduto fermamente nel progetto e oggi i risultati gli danno ragione.”

Sabato il Napoli sarà impegnato a Firenze. Non c’è due senza tre: la squadra cercherà la terza vittoria consecutiva in campionato. La Fiorentina, dal canto suo, è una squadra in pieno rodaggio che arriva da due pareggi. Che partita si aspetta?

“Le partite sono tutte insidiose. La Fiorentina è in rodaggio, ma ha mantenuto elementi importanti che l’anno scorso le hanno permesso di fare una stagione da protagonista, uno su tutti è Moise Kean. È cambiato l’allenatore, quindi c’è un nuovo modo di giocare, ma considero comunque la trasferta di Firenze molto complicata. Ricordo per esempio l’anno di Sarri, quando il Napoli perse a Firenze mentre si giocava lo scudetto con la Juve. Sono trasferte particolari, campi caldi, in cui la Fiorentina si esalta soprattutto contro squadre di vertice, con rivalità storiche, come Napoli e Juve. È vero che confidiamo tutti nel “non c’è due senza tre”, ma Conte sa benissimo che si troverà davanti un avversario molto ostico.”

Lei è stato grande portiere che ha vissuto anche l’alternanza tra i pali. Oggi il dibattito è sull’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic. Che idea si è fatto?

“Credo che, vista la serietà professionale dei due portieri e dell’allenatore, questa alternanza non inciderà negativamente né sulla squadra né sui singoli. Era giusto che Meret partisse titolare, perché negli ultimi anni ha dimostrato di meritare quel posto a suon di prestazioni. Però sono convinto che anche Milinkovic-Savic troverà spazio, perché il campionato è lungo e sta per iniziare anche la Champions. È stato un investimento importante, perché ha qualità diverse: gioca molto bene con i piedi e può essere utile in quelle partite chiuse, quando serve un lancio lungo per creare un’occasione. Il Napoli è ormai una squadra da battere, in Italia e in Europa, e avere due portieri di valore può fare la differenza.”

Meret ha rinnovato per due anni, mentre Milinkovic-Savic è stato acquistato per 22 milioni di euro con un contratto quinquennale. Nel futuro del Napoli, quindi, sarà Milinkovic-Savic il titolare?